Transmissão virtual: palesta trata da dignidade e atendimento às mulheres vítimas de violência

Abordando diálogos em saúde, acontece na próxima segunda-feira (10), a partir das 14h, a web palestra com o tema “Trilhando caminhos pelo fim da violência contra a mulher: dignidade, acesso e humanização no atendimento em saúde às mulheres vítimas de violência”. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) transmite a conversa, ao vivo, atraves do link extranet.saude.ce.gov.br/telessaude.

A palestra reúne a coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, Camila Silveira, a presidente da Casa Lilás, Lourdes Goes, a coordenadora do Observatório de Violência e Direitos Humanos da Universidade Regional do Cariri (URCA), e a colaboradora da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) Luana Alcântara.

Os interessados devem acessar o link no dia e horário marcados, podendo interagir com as palestrantes por meio de perguntas.