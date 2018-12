Terminal de Messejana é fechado por sindicato contra o fim da função de cobrador

O terminal de ônibus do bairro Messejana, em Fortaleza, foi fechado durante um protesto na manhã desta quinta-feira (27). A paralisação, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), é devido o fim da função de cobrador em algumas linha da Capital.

O diretor do Sintro, Márcio Costa, informou que a manifestação cobra uma resposta da prefeitura. "Muitos cobradores estão sendo demitidos, mas ainda não tivemos respostas dos órgãos, e vamos continuar fazendo essas manifestações até quando tivermos o posicionamento", afirmou.

A paralisação ainda de acordo com o Sintro, não tem previsão para terminar.

O ato teve início às 9h30 e durou até 11h20.