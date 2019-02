Superlotação: atendimento da emergência é suspenso na Maternidade Escola

Devido à superlotação, o atendimento da emergência foi suspenso na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, localizada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Em nota divulgada neste sábado (16), o Hospital recomenda que as grávídas procurem outra maternidade, caso precisem de atendimento.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, as unidades de médio e alto riscos da Neonatologia estão com "superlotação" e quando a situação for normalizada o hospital voltará a informar.

"Como Hospital Universitário, com finalidade de ensino, e membro da Rede de Atenção à Saúde em Fortaleza, a MEAC não mede esforços para atender o máximo de mulheres e bebês; nunca, entretanto, em detrimento da segurança do paciente", informou o Hospital.