SISU 2019: IFCE oferta 3.052 vagas

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) oferta 3.052 vagas no Sisu 2019.1, sendo 1.509 na ampla concorrência e outras 1.543 na reserva vagas. Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 podem realizar a inscrição.

As inscrições vão de 22 a 25 de janeiro de 2019, no site do sistema. As vagas ofertadas são relativas a 89 cursos superiores nos campi de todo o Ceará.

É a primeira vez que as unidades dos municípios de Acopiara e Horizonte, recém-inauguradas, participam do SISU.

Confira todas as informações sobre o SISU 2019.1 no IFCE clicando aqui.