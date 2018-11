Show solidário com Waldonys e Marcos Lessa arrecada mais de 3.700 cestas básicas

Mais de duas mil pessoas se reuniram na quadra do colégio Santo Inácio, no bairro Dionísio Torres, para assistir ao Concerto Anjos do Natal, na noite deste domingo (25). A segunda edição do evento teve shows dos cantores Waldonys, Marcos Lessa, Paulo José, Nando Cordel, David Valente, Lia Veras e Alexandre Fonseca, além de uma orquestra composta por 30 músicos, comandada pelo maestro Isaías, e um coral de crianças.

Assim como em 2017, a ação arrecada cestas básicas para doar à instituições beneficentes. Neste ano, 14 entidades irão receber os donativos.

Mais de de 3.700 cestas foram contabilizadas, segundo a idealizadora do evento, Márcia Travessoni. "Quase 4 mil famílias serão agraciadas, mas só essa ação de você ser solidário, de servir ao próximo já é uma ação muito impactante pra esse momento que a gente está abrindo dezembro para receber o menino Jesus", pontuou.

A médica Lucia Belém emocionou-se com as apresentações e expressou a importante simbologia que a ocasião tem para a comunidade fortalezense. "A gente tem que celebrar a passagem do ano, da esperança. Esse momento também não é só de prazer. Por trás disso tem uma grande atitude; de dividir, de compartilhar".

Waldonys se declarou honrado em poder participar do evento pelo segundo ano. "Além de estar emprestando a minha arte, sei que estou ajudando algumas instituições de caridade. Sei que as pessoas vêm aqui para curtir, para ouvir e para ajudar. Então, na realidade, os anjos do natal não são os que estão no palco representativamente. São os que vêm pra assistir, trazem as cestas básicas".

O concerto teve ainda uma celebração com o Pe. Eugênio, realizador do evento. As doações poderão ser feitas ainda até a tarde da próxima quarta-feira (28), no colégio Santo Inácio.