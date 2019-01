Serviços públicos municipais da Capital devem ser normalizados até a sexta (11), diz Roberto Cláudio

Durante coletiva de imprensa, o Prefeito Roberto Cláudio afirmou que haverá uma "operação de reação a esses atos de vandalismo". A coletiva aconteceu após uma reunião para avaliar as últimas 48 horas e planejar ações para serem executadas durante esta semana. Entre as ações, estão a normalização da coleta de lixo e reposição da iluminação pública, que foi destruída em ações na noite desta terça-feira (08). O objetivo do prefeito é normalizar todos os serviços públicos prestados pelo município até a sexta-feira (11).

Após a reunião, Roberto Cláudio foi às redes sociais afirmar que o trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado vai permitir que a população sinta ao longo de hoje, amanhã e até sexta-feira o retorno à normalidade das ações".

Em alguns pontos da cidade, criminosos quebraram lâmpadas de iluminação pública durante a noite de terça-feira (08) e a madrugada de quarta-feira (09). A Prefeitura ainda não tem um balanço de quantos locais foram afetados por esta ação. No momento, a prioridade será realizar a troca das lâmpadas, principalmente nos locais de ação da Polícia. “Algumas áreas a luz queimada pode atrapalhar a operação policial, então vamos priorizar a troca de luzes nessas áreas”, afirma o Prefeito.

“O que vai acontecer a partir de hoje é uma operação guiada pela Polícia Militar para a troca das lâmpadas. Vamos trocar duas, três, quatro, cinco vezes. Tantas vezes as ameaças dos criminosos fizerem, nós vamos lá trocar essas luzes”, completa Roberto Cláudio.

Coleta de Lixo

A interrupção parcial de alguns serviços públicos nos últimos dias vem causando transtornos para moradores de toda a cidade. Um dos principais problemas foi a paralisação da coleta de lixo em alguns pontos da cidade.

"O lixo acumulou em áreas em que os criminosos proibiram o caminhão de entrar, como nos bairros Quintino Cunha, Vila Velha, Planalto Vitória, Parque Santa Rosa”, comenta Roberto Cláudio.

A coleta de lixo voltará ao regime normal, com média de 4 mil toneladas diárias. Além disso, uma coleta extra noturna será iniciada nesta quarta-feira (09), com escolta da Polícia Militar. A escolta da PM em ônibus e na coleta vai continuar até segunda-feira, quando acontecerá uma nova reunião para avaliação da situação da cidade.