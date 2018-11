Semana do Doador de Sangue terá ações de saúde e atrações musicais

Durante os dias 19 a 25 de novembro, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) realizará a 12º edição da Semana do Doador de Sangue. O evento, que também comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, terá atrações musicais e ações de saúde e de beleza na sede da instituição.

O objetivo da Semana do Doador de Sangue, além de homenagear os doadores e parceiros, é sensibilizar e incentivar a população para a doação de sangue como uma prática regular. “ A gente convida a todos para participarem dessa festa da solidariedade. A semana do Doador é uma época que a gente começa a preparar os estoques de sangue para a demanda do final do ano que pode aumentar”, ressalta a coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima.

Programação

A Semana do Doador terá ações de saúde, beleza e bem-estar, como atendimento de nutricionista e de educadores físicos. Shows de humor e de música também fazem parte da festividade que acontece na sede do Hemoce a partir das 9 horas.

Nos hemocentros regionais nas cidades de Iguatu, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte e Quixadá, a Semana do Doador será entre os dias 19 e 23 deste mês e também terá atrações e serviços para os doadores.

Seja um doador

O tema da campanha do Hemoce desta ano é “Multiplique, Doe Sangue”, o conceito é despertar inúmeras maneiras de ajudar na doação de sangue.

Para ser um doador é preciso estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50kg, idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de 18 anos também precisam apresentar um termo de consentimento, disponível no site do Hemoce.



Serviço

Lançamento da Semana do Doador de Sangue

Dia: 19 de novembro (segunda-feira)

Hora: 9 horas

Local: Hemoce - Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo, Fortaleza