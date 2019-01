Sem ônibus, cadeirante percorre 1h e meia para ir do Conjunto Ceará ao Bom Jardim

Os passageiros que precisaram utilizar o transporte coletivo de Fortaleza para retornar às suas casas tiveram muitos problemas na noite desta quinta-feira (10). Com a frota de ônibus reduzida desde as 20h, devido ao novo modelo de operação do transporte público na Capital, os usuários tiveram que esperar bem mais tempo que o normal para embarcar nos ônibus, seja nas paradas ou nos terminais de integração.

Dona Maria Jaqueline, de 44 anos, que mora no bairro Bom Jardim, sequer conseguiu embarcar. Ela é cadeirante e esperou o ônibus por mais de uma hora no terminal do Conjunto Ceará. "Eu ainda perguntei ao fiscal que horas passaria o meu ônibus, mas ele disse que não sabia, só me falou que está demorando mais porque os policiais têm que sair embarcados", acrescentou.

Cansada de esperar por um coletivo que a levasse para casa, Dona Jaqueline teve que ligar para o marido, Francisco Reginaldo, que veio buscá-la a pé do Bom Jardim até o Conjunto Ceará, em uma caminhada que dura cerca de uma hora e meia.

Os dois deixaram o terminal de ônibus por volta de 20h30 e iniciaram o longo trajeto de volta até a casa onde moram.