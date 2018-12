Sejus solicita instalação de empresas em prisões a fim de gerar empregos

Foto: Diário do Nordeste

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus) abriu, nesta terça-feira (18), editais para empresas que queiram se instalar em unidades prisionais, gerando oportunidades de trabalho para os internos. As prisões contempladas serão o Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF), a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes e a Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim.

Os projetos devem ter caráter educativo, profissionalizante e ressocializador. Serão selecionadas três empresas para o IPF, uma para a UP Irmã Imelda e quatro para a UP Sobreira Amorim.

As empresas que tenham interesse na ação tem até o dia 16 de janeiro para encaminhar propostas para a Sejus (em envelope lacrado, com documentação solicitada em edital, na Rua Tenente Benévolo, 1055, no setor de Protocolo, nos horário de 9h às 12h e de 13h às 15h).

É a primeira vez que a Sejus faz esse tipo de mobilização para o sistema penitenciário. "O governador Camilo Santana vem construindo uma importante política de incentivo à industrialização dos presídios. Nesta gestão, ele concedeu benefícios fiscais a empresas que empregassem presos e egressos do sistema prisional", reforçou Socorro França, secretária da Justiça e Cidadania.

Mais detalhes sobre o processo e as três unidades disponíveis podem ser conferidos no site da Sejus, na aba "Chamamento para empresas".