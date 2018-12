Sana Preview começa neste sábado (1º) no Iguatemi

Com a proximidade de mais uma edição do Sana Fest 2018, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, uma prévia da programação estará disponível no Shopping Iguatemi, próximo à loja Studio Games. O espaço será destinado ao Sana Preview, que estará disponível a partir deste sábado (1°) até o domingo (9).

No local, estarão expostas réplicas do Trono de Ferro (Game of Thrones), do trono de Zen’oh (Dragon Ball Super) e do Cálice de Fogo (Harry Potter) para que o público possa interagir e tirar fotos. Sessões gratuitas de videogame e Just Dance também estarão disponíveis. O Sana Preview acontece no horário de funcionamento do shopping.

Realizado originalmente em janeiro, o Sana Fest foi transferido para dezembro desde o ano passado, e agora integra o calendário oficial do evento. “Dessa vez, estamos trazendo uma grande novidade. A gente fez uma fusão com a Geek Expo. Estamos trazendo para Fortaleza, com exclusividade, as atrizes Alaina Huffman e Ruth Connell, da série Supernatural, e o ator Stanislav Yanevski, que interpretou o personagem Viktor Krum, de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Toda a parte otaku e k-pop continua, mas teremos também um lado mais geek”, afirma o diretor do evento, Ricardo Busgaib.

Durante os nove dias de Sana Preview, o público também poderá conferir uma exposição com bonecos de personagens conhecidos no mundo geek, como heróis de histórias em quadrinhos, e conhecer o jogo 'Trajes Fatais', desenvolvido pelo cearense André Lima.

Quadrinistas e ilustradores que participarão do Sana Fest, no espaço Artists’ Alley, também estarão presentes diariamente no Sana Preview.