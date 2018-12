Ruas Osvaldo Cruz e Joaquim Nabuco recebem implantação de ciclofaixas

As ruas Osvaldo Cruz e Joaquim Nabuco, ambas no trecho entre as avenidas Beira Mar e Monsenhor Salazar terão ciclofaixas implantadas. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) deu início aos trabalhos nos locais esta semana.

De acordo com a AMC, as novas ciclofaixas ligarão o bairro Meireles ao São João do Tauape. Para que adequar os trechos, tanto a rua Osvaldo Cruz quanto a rua Joaquim Nabuco receberão nova sinalização e serão demarcadas vagas de estacionamento em ambas as vias, sempre do lado oposto às ciclofaixas.

Com cerca de 6,7 quilômetros, as novas ciclofaixas estarão em um dos lados da via e possibilitarão aos ciclistas o deslocamento nos sentidos Praia/Sertão e Sertão/Praia. Além disso, elas serão interligadas a sete infraestruturas cicloviárias situadas na avenida Antônio Sales, rua João Brígido, avenida Santos Dumont, avenida Dom Luís, rua Canuto de Aguiar, rua Ana Bilhar e avenida Beira Mar.

A implantação da nova infraestrutura cicloviária possibilitará uma nova rota alternativa aos usuários da bicicleta para a Avenida Desembargador Moreira. Após a conclusão das novas ciclofaixas, Fortaleza passará a contar com um total de 252 quilômetros de infraestrutura cicloviária.