Retorno de acesso à laje superior do túnel da Avenida Padre Antônio Tomás é interditado por 40 dias

O retorno de acesso à laje superior do túnel da Avenida Padre Antônio Tomás foi interditado, provisoriamente, desde o último sábado (24), para os veículos que seguem pela Via Expressa em direção à Avenida Engenheiro Santana Júnior. A medida é necessária para a correção geométrica e de pavimentação do retorno de acesso à Avenida Engenheiro Santana Júnior, o que antes não era permitido. O bloqueio terá duração de, cerca de, 40 dias e receberá apoio dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para orientar o trânsito no local.

Os veículos que vêm pela Rua Andrade Furtado em direção à Avenida Engenheiro Santana Júnior deverão adotar o seguinte percurso: o condutor que vem pela Rua Andrade Furtado deverá entrar à direita na Rua Júlio Azevedo, à esquerda na Rua Bento Albuquerque, à esquerda na Avenida Engenheiro Santana Júnior.

Já os condutores que seguem pela Rua Andrade Furtado e desejam ter acesso à Avenida Almirante Henrique Sabóia, em direção ao Aeroporto, deverão seguir pela Avenida Padre Antônio Tomás, passando pelo Túnel Prefeito Doutor Juraci Vieira Magalhães sob a Avenida Almirante Henrique Sabóia, entrar à direita na Rua Monsenhor Catão, à direita na Avenida Santos Dumont, à direita na Avenida Almirante Henrique Sabóia, utilizando a alça lateral do Túnel da Avenida Santos Dumont.

Para os veículos que trafegam pela Avenida Engenheiro Santana Júnior, no sentido praia-sertão e desejam acessar a Avenida Almirante Henrique Sabóia a partir da alça do túnel da Avenida Engenheiro Santana Júnior com a Avenida Padre Antônio Tomás em direção à Avenida Raul Barbosa, deverão entrar à direita na Avenida Padre Antônio Tomás, seguir pelo Túnel Rodoviário sob a Avenida Almirante Henrique Sabóia, entrar à direita na Rua Monsenhor Catão, à direita na Avenida Santos Dumont, à direita na Avenida Almirante Henrique Sabóia, utilizando a alça lateral do Túnel da Avenida Santos Dumont. Agentes da AMC estarão no local para orientar os condutores.

Liberação

Na manhã do último sábado (24), a Prefeitura de Fortaleza liberou a alça da Avenida Santos Dumont no sentido oeste/leste que dá acesso à Via Expressa. O bloqueio foi feito em agosto deste ano para viabilizar as obras de cravamento de estacas e escavações do túnel longitudinal, que já teve uma de suas faixas liberadas em outubro de 2017.

As obras seguem com 90% de execução e têm entrega prevista para dezembro de 2018, sendo necessárias para a implantação do corredor expresso Parangaba/Papicu. A conclusão de parte do equipamento possibilitou ainda a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), permitindo a interligação dos bairros Mucuripe e Parangaba.