Retirada de areia de duna que cobre CE-010 tem início nesta sexta (1º)

A areia da duna que cobre parte da Rodovia CE-010, que liga o Bairro Sabiaguaba ao Eusébio, começará a ser retirada a partir desta sexta-feira (1º). Segundo o Departamento Estadual de Rodovias (DER), os trabalhos devem se estender por todo o mês de fevereiro.

Desde a inauguração da CE-010, a duna tem avançado sobre parte da pista, causando risco a quem passa pela rodovia e a pessoas que frequentam o local.

A areia será removida e colocada em um local definido pelos órgãos responsáveis pela ação, em área degradada por mineração, às margens da rodovia. Esse trecho está sendo recuperado e não existe risco de deslizamento de areia.

Os serviços de retirada serão feitos após estudos e autorização dos órgãos ambientais (Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - Seuma, Superintendência Estadual do Meio Ambiente - Semace e Conselho Gestor da Sabiaguaba), além do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).