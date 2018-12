Regional VI foi a área mais afetada de Fortaleza com as últimas chuvas, aponta Defesa Civil

A Regional VI foi a área mais afetada de Fortaleza com as chuvas que banharam a capital durante o domingo (23). De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, até as 17h de domingo, 12 ocorrências foram registradas na Regional, sendo 11 alagamentos e um incêndio. Depois aparece a Regional V com seis ocorrências: três alagamentos, um incêndio, um desabamento e um risco de desabamento.

A Defesa Civil de Fortaleza registrou, ao todo 19 ocorrências ocasionadas pela chuva de 89,6 milímetros que caiu durante o dia na Capital.

Ventos e queda de árvores

As chuvas das últimas 48 horas ocasionaram a queda de uma árvore, no Bairro José Walter, na Rua 3. Segundo moradores, a árvore já tinha 60 anos caiu por volta das 23h deste domingo.

Ela atingiu a fiação elétrica e parte da rua está sem energia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e já trabalha para desobstruir a pista. Ninguém ficou ferido.

Conforme dados de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Fortaleza registrou, entre este domingo (23) e a a manhã desta segunda, rajadas de vento de até 39,9 km. Este pico aconteceu meia-noite desta segunda-feira (24). Uma hora depois, foi registrada uma rajada de 35,6 km. Ao longo de domingo, as maiores velocidades aconteceram entre 7h e 8h, com 30,6 km.