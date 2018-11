Projeto de extensão da UFC leva obras literárias a praças de Fortaleza

O romance afro-brasileiro que trata da identidade negra, “Ponciá Vicêncio”, da escritora brasileira Conceição Evaristo, é a obra escolhida para ser lida e debatida no projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), Leituras na Praça. O local escolhido é o Parque Rio Branco, que recebe neste domingo (25), às 10h, o leitor convidado, professor Atílio Bergamini, do Departamento de Letras da UFC, para ser o facilitador da leitura.

O projeto de extensão Leituras na Praça, coordenado pela Profª Maria Inês Cardoso, do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, tem como característica a itinerância, ao propor leitura coletiva em voz alta em algumas praças de Fortaleza, como a Praça Portugal, Praça Carlos Alberto Studart (Praça das Flores) e a Praça Luíza Távora.

Desde maio que as atividades vêm sendo realizadas no Parque Rio Branco e já trabalhou com as seguintes obras literárias: “A queda do céu” (Davi Kopenawa e Bruce Albert), “Poesias” (Jorge Luis Borges), “Macunaíma” (Mário de Andrade) e “O Processo” (Franz Kafka).

Criado em 2016 para homenagear a obra de Cervantes, à época, em seu quarto centenário de morte, o projeto ganha longevidade e reconhecimento ao ser finalista do prêmio Retratos da Leitura do Instituto Pró-Livro. A premiação deve acontecer no mês de dezembro.

Mais informações

Leituras na Praça apresenta: "Ponciá Vicêncio", de Conceição Evaristo.

Data: domingo (25)

Horário: 10h

Local: Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, s/n)