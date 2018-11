Prefeitura de Fortaleza anuncia reforma em 17 escolas da Rede Municipal de Ensino

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou na manhã desta sexta-feira (16) obras de reforma em 17 prédios que abrigam escolas da Rede Municipal de Educação. A ação foi divulgada durante o lançamento de uma Parceria Público-Privada (PPP) para selecionar empresas interessadas em realizar um estudo de viabilidade para reforma e manutenção das escolas.

A ação faz parte do pacote de medidas do “Programa Fortaleza Competitiva”. A lista de escolas ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura adiantou que serão 11 equipamentos integrais adaptados, e outros seis no formato “caixote” — que levam blocos de concreto na sua composição. De acordo com Roberto Cláudio, esse mesmo modelo de parceria foi adotado em Belo Horizonte.

A Secretaria Dalila Saldanha esteve presente na cerimônia e enfatizou a importância desse projeto, pois segundo dados da Censo Estudo, Fortaleza é a capital do Nordeste que mais teve matrículas em 2018, quando registrou mais de 200 mil matrículas.

O coordenador das Parcerias Público-Privadas e Concessões (PPPFor), Rodrigo Nogueira, explicou que baseado no modelo utilizado na capital mineira, houve aumento de 30% do tempo livre dos diretores, e satisfação com a estrutura das escolas em 95% por parte dos alunos.

“A ideia é melhorar a infraestrutura escolar com reformas e intervenções nos equipamentos. Com a PPP a manutenção predial e a zeladoria ficam à cargo do parceiro privado, o que implica na otimização dos custos e na economia para cofres públicos. É importante enfatizar que toda a parte pedagógica fica à cargo do Município. Isso melhoraria as condições de ensino e, consequentemente, o rendimento dos estudantes”, enfatiza o coordenador.

O prazo para a publicação do edital é 23 de novembro de 2019, com a previsão de início das obras para junho do próximo ano. Já a data pré-estabelecida para as primeiras entregas é fevereiro de 2020.

Acessibilidade

De acordo com reportagem feita pelo Sistema Verdes Mares no início de novembro, quatro a cada dez unidades da rede pública municipal de ensino não contam com rampas, corrimãos, alarmes, banheiros, pisos táteis ou mobiliário adequados, itens básicos de acessibilidade e que vão de encontro ao direito de toda a criança de frequentar a escola.

A secretária da Educação, Dalila Saldanha, reforça a importância do ambiente físico adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. "Isso favorece o trabalho da gestão escolar voltado para o pedagógico, bem como proporciona as condições adequadas para o professor e o aluno desenvolverem o processo de ensino e aprendizagem", destaca.