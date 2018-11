Praça Portugal vai ser palco para o Ceará Natal de Luz neste fim de semana

Além da Praça do Ferreira, que recebe a apresentação do Coral de Luz diariamente, a Praça Portugal também vai ser palco para o evento natalino Ceará Natal de Luz neste fim de semana, levando para o público atrações musicais e espetáculos teatrais. Esse ano é a 22ª edição do Ceará Natal de Luz, uma realização da CDL de Fortaleza, Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

iniciando no sábado (1º), a partir das 17 horas, o evento conta com atração da banda Zé DaZefa que traz um repertório bem eclético, indo do genuíno forró pé de serra, carimbó, frevos à música clássica e propondo interatividade com o público. Será apresentado o espetáculo “O Grande Concerto Natalino”, promovido pelo Grupo Teatral Blitz Intervenções. A peça conta a história de Tenorzinho e Soprana, alunos da Professora Dona Árvore Afinada, e eles se preparam para cantar no Coral de Natal, o problema é que os dois são muito desafinados e a Dona Árvore precisa da ajuda da plateia para montar o Grande Concerto Natalino. A noite encerra com a apresentação de Christmas Jazz Band com repertório de interpretações populares dos maiores clássicos de Natal, em adaptações para o estilo “traditional jazz” elém de músicas regionais ao estilo da banda.

No domingo, a partir das 17 horas, o Trio Veneza composto por piano, violino e sanfona, abri o evento com clássicos de Natal. Logo após o Grupo Teatral Blitz Intervenções apresenta o espetáculo “As Renas e o Quebra-Nozes” que conta aventura de Clara e o boneco Quebra-Nozes. O encerramento fica por conta do som da música instrumental da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, sob a regência do Maestro Hélio Junior.

Confira a programação:

Sábado dia 01/12/2018

17h - Zé DaZefa

18h - Dueto lírico

18h30 - Apresentação Teatral: O GRANDE CONCERTO NATALINO

19h - Christmas Jazz Band

Domingo dia 02/12/2018

17h - Trio Veneza

18h - Tenores

18h30 - Apresentação Teatral: AS RENAS E O QUEBRA-NOZES

19h - Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra

O evento Ceará Natal de Luz 2018 conta com o o apoio do Governo do Estado do Ceará, do Sistema Verdes Mares, da Faculdade CDL, do Sindiônibus, da Câmara Municipal de Fortaleza, da GOL, do Shopping Del Paseo, do Shopping Aldeota e do Jardins Open Mall. E tem o patrocínio da Prefeitura de Fortaleza (Secretaria Municipal de Turismo), Sesi/Fiec, Indaiá, Nacional Gás, Café Santa Clara, Zenir, M Dias Branco, Casa Pio, Enel, Newland, Normatel, Banco do Nordeste e Assembleia Legislativa.