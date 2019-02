Operação pulveriza inseticida contra mosquito Aedes aegypti; veja lista de bairros

Desde a última quarta-feira (13), está em operação o primeiro ciclo de pulverização de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti nas ruas de Fortaleza. Serão 1.646 quarteirões pulverizados até esta sexta-feira (15), quando termina o primeiro ciclo.

A pulverização do inseticida é realizada diariamente das 5 horas às 8h30 e das 16h às 20h. A recomendação aos moradores é que abram portas e janelas das casas durante a passagem do veículo, para que o inseticida atinja o mosquito dentro das residências.

Bairros que recebem o fumacê neste primeiro ciclo:

Manhã – das 5 h às 8h30min

Joaquim Távora

São João do tauape

Centro

Jangurussu

Luciano Cavalcante

Conjunto Palmeiras

Barroso

Cajazeiras

Tarde – das 16 h às 20 h

Vicente pinzon

Jangurussu

Messejana

Barroso

Além de Fortaleza, o fumacê também está presente nas cidades de Ererê e Pereiro, no Vale do Jaguaribe.

Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a forma mais eficaz de se combater o mosquito Aedes aegypti é não deixá-lo nascer. O processo de pulverização só entra em ação quando existe a ocorrência de casos de arboviroses. Ainda haverá mais dois ciclos da operação, o segundo ciclo será de 20 a 22 de fevereiro e o terceiro, de 27 de fevereiro a 1º de março.

A pulverização espacial UBV pesado ocorre por solicitação dos municípios, que definem as áreas a serem cobertas. Para a realização do procedimento são avaliados os dados epidemiológicos apresentados pelos municípios, histórico de casos e ocorrência de transmissão de arboviroses (dengue, chikungunya e zika) nas áreas definidas.

As aplicações de inseticida são indicadas para controle do mosquito Aedes aegypti somente quando houver necessidade do controle de surtos e epidemias, como estabelece o Ministério da Saúde.