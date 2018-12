Operação Natal 2018 da PRF registra menos acidentes, feridos e mortes

A Operação Natal 2018, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com intensificação da fiscalização nas rodovias federais que cortam o Ceará, teve início na última sexta-feira (21) e fim nesta terça-feira (26). Segundo os dados divulgados pela PRF, houve uma redução de acidentes (35%), mortos (40%) e feridos (14%), comparados a mesma operação do ano passado. Em números, a ação registrou 25 acidentes, resultando 29 pessoas feridas e três mortas.

Com os 7.563 veículos fiscalizados, 2.577 infrações foram lavradas, entre 325 ultrapassagens proibidas, 61 pelo não uso do cinto de segurança e 42 pelo não uso do capacete. Ao todo, foram apreendidas 38 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 300 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Ocorrências

Acidentes fatais, recuperação de veículos, embriaguez ao volante, crime ambiental, Guia Florestal Falsificada e adulteração veicular fizeram parte das ocorrências contabilizadas pela PRF.

As três mortes registradas aconteceram em Pacajus, no dia 22, em acidente tipificado como saída de leito carroçável, em Itaitinga, resultante de um atropelamento de ciclista e em Caucaia, com atropelamente de pedestre, ambas no dia 25.

No dia 22, dois homens foram presos em Chorozinho, no km 84 da BR-116, pelo transporte ilegal de 148 pássaros silvestres, sendo 53 cabolindos, 11 cancões, 22 galos campina, oito primaveras, 32 corrupiões, dois sabiás e 20 golinhas. Os homens, que estavam levando as aves de Morada Nova para Fortaleza, foram conduzidos à polícia judiciária.

Números

- 25 acidentes, 29 feridos e 3 mortos;

- 7.563 veículos fiscalizados;

- 2.577 infrações foram lavradas;

- 2.519 imagens capturadas de veículos em excesso de velocidade;

- 2.322 testes de etilômetro realizados, também conhecido como bafômetro;

- 1.053 pessoas sensibilizadas em ações de educação para o trânsito;

- 75 animais soltos foram retirados de rodovias federais;

- 59 auxílios a usuários prestados por policiais de plantão.