Ônibus voltam a circular normalmente nesta segunda, afirma sindicato

A frota de ônibus volta a circular integralmente em Fortaleza e na Região Metropolitana nesta segunda-feira (7), informou o Sindiônibus. A circulação do transporte será monitorada ao longo do dia para eventuais adaptações necessárias, de acordo com o sindicato das empresas.

Haverá policiais embarcados, policiais à paisana, motocicletas e carros de polícia destacados para o esquema especial de segurança dos transportes.

“Anunciamos, portanto, que a população voltará a contar normalmente com o transporte público”, reforçou o Sindiônibus.

Metrô e VLT

Todas as linhas do metrô e do VLT também irão operar normalmente em Fortaleza nesta segunda-feira (7), de acordo com o Metrofor. O serviço também havia sido afetado devido aos ataques criminosos ocorridos em todo o Estado.

Será mantido o horário de início da Linha Sul, Linha Oeste e do VLT Parangaba-Mucuripe. Ainda conforme o Metrofor, ao longo do dia será avaliado se haverá necessidade do encerramento do serviço antes do previsto.