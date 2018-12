Obras no Polo Gastronômico da Varjota começam segunda-feira (3)

Famoso pela grande concentração de bares, restaurantes e comércios, o Polo Gastronômico da Varjota terá o início das obras de revitalização a partir da segunda-feira (3). Durante a assinatura da ordem de serviço, na manhã deste sábado (1°), foram destacadas as intervenções viárias, priorizando o tráfego de pedestres e ciclistas.

é o tempo previsto para a finalização das obras. A duração, duas vezes maior que o necessário, pretende diminuir o impacto nas atividades comerciais e na circulação de pedestres, sendo sugerida por empresários da região e acatada pelo poder municipal.

As mudanças contam com a instalação de piso intertravado, alargamento das calçadas, drenagem, paisagismo, criação de parklets (áreas de lazer), regulamentação e criação de bolsões de estacionamento, reordenamento do tráfego, padronização de imobiliário e nova iluminação com fiação embutida.

Segundo o prefeito Roberto Cláudio, a região também receberá uma base da Célula de Proteção Comunitária, reforçando a segurança da Varjota e de uma parte do Mucuripe. "A ideia é ter 40 câmeras, todas em rotação 360 graus e zoom potente, efetivo permanente fixo da guarda municipal, na torre e em motocicletas fazendo rondas, e associado à Polícia Militar", detalha.

é o orçamento apresentado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura.

Durante dezembro deste ano e janeiro de 2019, período da alta estação turística, as obras serão concentradas nas frentes dos civis, com drenagem iniciando a partir da rua Tavares Coutinho, seguindo para as ruas Coronel Manuel Jesuíno e Ana Bilhar.

Impacto turístico e econômico

"(O Polo Gastronômico) vai ser potencializado e muito, porque vai ser uma rua bonita, sem fio, passeios largos. Um espaço diferente na cidade de Fortaleza", prevê o secretário municipal do turismo, Régis Nogueira.

O titular compara as intervenções com o projeto realizado na rua Oscar Freire, conhecida pela atrativa atividade comercial, na cidade de São Paulo. "Vai ser uma referência, com visitação quase obrigatória", reforça Régis Nogueira, afirmando o comprometimento da pasta para a promoção e divulgação do local no roteiro turístico da capital.

Para a comerciante e vice-presidente da Associação dos donos de bares e restaurantes da Varjota, Ana Campos, a revitalização será "uma coisa maravilhosa", pois já é aguardada há bastante tempo, desde 2012. Apesar de pontuar os futuros transtornos com as obras, Ana Campos avalia que "tudo vai ser melhor" para o setor.