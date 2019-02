Novo bafômetro será usado em abordagens de motoristas no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa a ultilizar a partir desta sexta-feira (22), um novo tipo de bafômetro nas blitze realizadas no Ceará com o objetivo de intensificar as ações contra a condução de veículos por motoristas que tenham ingerido bebida alcoólica. O novo aparelho será usado na segunda etapa da Operação Integrada Rodovia 2018/2019.

O aparelho chamado de bafômetro passivo pode ser utilizado com o motorista ainda no interior do veículo.

Sem contato físico, ele precisa apenas assoprar na direção do bafômetro. Se for constatado algum indício de que o condutor ingeriu álcool no ar expelido, o aparelho aciona um luz de cor vermelha e o motorista precisará sair do carro ou da motocicleta para que possa fazer o teste com o etilômetro tradicional.

A pena para quem conduzir um veículo sob efeito de álcool é o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de multa administrativa no valor de R$ 2.934,70. Se o etilômetro apontar um valor superior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o motorista é preso em flagrante.

Operação Rodovida

A segunda etapa da Operação Integrada Rodovida segue até o dia 9 de março. O objetivo da operação é diminuir e evitar acidentes graves no trânsito durante os períodos de maior movimentação nas rodovias.

O trabalho envolve a coerção a infrações como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança e sistema de retenção para as crianças, além de condutas de risco envolvendo motocicletas e ciclomotores

Também acontecem atividades de educação para o trânsito e ações integradas e simultâneas com outros órgãos.

A abertura da operação acontece na Unidade Operacional da PRF em Itaitinga, a partir das 9h da próxima sexta-feira (22).