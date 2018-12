Natal Alegria na Praça acontece nesta sexta-feira (14)

A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz recebe nesta sexta-feira (14), a partir das 18h, mais uma edição do Natal Alegria na Praça. Promovido pelo Sistema Verdes Mares, o evento pretende celebrar o período natalino com uma programação voltada para a família.

O local conta com área de lazer e brincadeiras, para a animação do público infantil. Balé da Edisca, Big Band Unifor, Coral Fabricando Sonhos e Auto de Natal do Grupo Populart compõem as apresentações artísticas da noite.

Além disso, acontece também o concurso de cartinhas destinadas ao Papai Noel. Para participar é preciso responder a pergunta “Por que você merece ganhar um presente do Papai Noel?" e depois depositar a cartinha na urna que estará na praça e na portaria do Sistema Verdes Mares, até o dia 16 de dezembro. Podem participar crianças de quatro a 13 anos. As melhores histórias serão presenteadas na Missa de Natal na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no dia 19 de dezembro.

Serviço

Natal Alegria na Praça

Local: Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz

Data: sexta-feira (14)

Horário: a partir das 18h

Programação

18h - Edisca: Apresentação Artística

18h20 - Coral Fabricando Sons

19h - Big Band Unifor

20h - Grupo Populart - Auto de Natal: Jesus Nordestino de Todas as Raças