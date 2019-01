Não foi selecionado na chamada regular do Sisu 2019? Lista de espera é uma opção

O período para participação na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começou hoje (29). O prazo vai até 05 de fevereiro e os candidatos interessados devem acessar o site do processo seletivo. É necessário ficar atento, a partir do dia 07 do respectivo mês, os candidatos serão convocados pelas Instituições de Ensino Superior (IES). Apenas poderão participar os candidatos que se inscreveram na seleção entre os dias 22 e 27 de janeiro.

Nesta edição, o programa oferece mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas do país. Puderam se inscrever no programa os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Outra novidade, é que este ano só poderão participar os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das opções registradas durante o período de inscrição. Neste caso, será possível manifestar interesse em qualquer uma das vagas cadastradas.

Os candidatos que já foram aprovados devem ficar atentos às orientações de matrícula divulgadas pelas universidades e demais participantes, em editais próprios. Os documentos informam o horário, campus e unidade de ensino onde o procedimento deve ser realizado.

É importante lembrar, que o Sisu não é a única forma de ingresso no ensino superior. Além dele, existe o Programa Universidade para Todos (Prouni) que também oferece bolsa de estudo para a graduação. Para participar e o estudante precisa se inscrever no processo seletivo entre 31 de janeiro e 03 de fevereiro.

E o Educa Mais Brasil que oferta mais de 400 mil bolsas de estudo para quem deseja começar a faculdade em 2019, ainda no primeiro semestre. O estudante pode ser contemplado com até 70% de desconto na mensalidade e a contratação pode ser feita diretamente no site do Educa Mais, com a seleção da localidade, graduação desejada e instituição de ensino disponível. Não é preciso comprovar renda.