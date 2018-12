Multidão se reúne para teste da queima de fogos do Réveillon 2019, na Praia de Iracema

O teste para a queima de fogos do Réveillon 2019 reuniu centenas de pessoas no início da noite deste domingo (30). Os curiosos compareceram ao Aterro da Praia de Iracema às 18h30, para uma amostra de três minutos do show pirotécnico previsto para acontecer na entrada do ano novo.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o show de fogos terá 17 minutos de duração, saudando a entrada de 2019. São esperadas cerca de 1,2 milhão de pessoas para a festa, que começa a partir das 17h desta segunda-feira (31).

Ao todo, 12 atrações sobem ao palco da festa em Fortaleza, trazendo nomes como Claudia Leitte, Marília Mendonça e Alcione. O cantor Xand Avião é o responsável pela contagem regressiva que recepcionará o ano novo e dará a partida para o show pirotécnico.