Motociclista colide com ônibus na entrada do Terminal do Siqueira

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um um ônibus deixou um homem ferido, em estado grave, na noite desta quinta-feira (22), no bairro Siqueira, em Fortaleza.

O acidente aconteceu na entrada do terminal de ônibus do bairro. A vítima, identificada como Aldialison Silva Alves Alencar, de 26 anos, estava trafegando sem capacete em uma motocicleta, no sentido Sertão-Praia, quando bateu de frente com um coletivo que ia entrar no terminal do Siqueira.

No choque, a vítima levou uma forte pancada na cabeça. Duas ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência - SAMU, estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, o rapaz foi levado para o IJF e depois encaminhado para um hospital particular da cidade.

Testemunhas relataram que a vítima estava muito mal. Não foi divulgado o nome do hospital para onde a vítima foi transferida nem o seu estado de saúde até a publicação desta matéria.