Mortes no trânsito caem pelo 4º ano seguido e têm redução de 12% em relação a 2017

Em 2018, 226 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Fortaleza, número que representa uma redução de 12% em relação a 2017. Os dados fazem parte do último levantamento realizado pela Prefeitura de Fortaleza, com o apoio da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. Os dados foram divulgados em coletiva nesta segunda-feira (18). Este foi o 4º ano seguido com redução na quantidade de óbitos nas vias da Capital. Os homens representam 83,2% do total de vítimas que perderam a vida no trânsito.

Em 2017, 256 pessoas perderam a vida no trânsito. Quando comparada aos números de 2014, a redução em 2018 foi de 40%.

Motociclistas e pedestres lideram o ranking de fatalidade, com 45,6% 4 39,8% respectivamente. A faixa etária que vai de 30 à 59 anos concentra a maior parte dos óbitos, com 40% do total de mortes registradas.

Motocicletas

Uma das reduções mais expressivas de óbitos foi entre usuários de motocicletas, que registrou queda de 21% no período.

A Prefeitura informou que, ao longo deste ano, serão implantadas diversas intervenções, como novas faixas elevadas de pedestre, novas áreas de trânsito calmo, além dos projetos caminhos da escola e “Cidade da Gente”, similares ao implantado no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura.