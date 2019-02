Mercado da Aerolândia lota no segundo domingo de Pré-Carnaval de Fortaleza

A noite deste domingo (10) contou com foliões lotando o Mercado da Aerolândia, um dos polos do Pré-Carnaval de Fortaleza. Um dos nomes marcantes do carnaval no bairro, Renato Black, comandou o show com repertório de axé e black music.

O público compareceu fantasiado e com muita disposição. Quem se animou para a festa foi a turma do bloco Presidiários da JB. Segundo Ana Célia, uma das brincantes, o grupo é formado por donas de casa e artesãs do bairro José Bonifácio e da rua Jaime Benévolo, onde elas se concentram.

Largo dos Tremembés

O Largo dos Tremembés recebeu como atrações o grupo Filhos de Xandhy, Caravana Cultural e Convidados e do Bloco Camaleões Selvagens, formado pela banda Selvagens à Procura de Lei e Camaleões do Vila.

Com 15 anos de atividade, a Caravana Cultural leva ao Largo dos Tremembés a força da percussão na cultura popular.

Em seguida, o Selvagens à Procura de Lei subiu ao palco. Durante a apresentação, o quarteto cearense investe no repertório próprio, mescla covers de Beatles e até Tim Maia. Mesmo sem nenhuma intimidade com o carnaval na discografia, o Selvagens é figura recorrente em eventos governamentais.