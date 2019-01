Medicamentos para a rede de Saúde Mental estarão disponíveis em terminais ao fim de março

Foto: Diário do Nordeste

A implantação do programa de distribuição de medicamentos da rede de Saúde Mental em terminais de ônibus foi oficializada na manhã desta terça-feira (22). O evento também marcou a inauguração do novo prédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (Coaf), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no bairro Cajazeiras.

Além dos 84 medicamentos da Atenção Básica já disponibilizados nos terminais, 41 remédios voltados à saúde mental poderão ser retirados pela população a partir do final de março, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio. A primeira dispensa dos medicamentos será controlada pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). “Eventualmente, faltando o remédio do Caps, qualquer paciente residindo em Fortaleza pode ser encaminhado para qualquer terminal de ônibus e buscar esse remédio gratuito em até 72h”, esclarece.

Agora, as Centrais de Medicamento dos terminais também contam com a presença de um farmacêutico, que dará assistência uma vez que determinados remédios exigem uma receita específica, prescrita por um médico. As medicações já começaram a ser adquiridas.

“Sempre tem o que avançar. O remédio do posto de saúde e da saúde mental eram as duas maiores demandas populacionais, e o próximo passo é ir aprimorando a gestão de compra e abastecimento de remédios de média e alta complexidade”, ressalta o prefeito.

Além dos novos medicamentos a serem disponibilizados, a inauguração da nova Coordenadoria deverá trazer, segundo Roberto Cláudio, mais tecnologia e eficiência no estoque, abastecimento e distribuição dos medicamentos. A área de 1.000 m² armazena hoje aproximadamente 64 milhões de unidades entre frascos, comprimidos e pomadas.