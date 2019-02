Lista de Espera da UFC tem 1.692 vagas disponíveis pelo SISU

Após as solicitações de matrícula da Chamada Regular do Sistema de Seleção Unificada (SISU), serão disponibilizadas 1.692 vagas para ocupação de candidatos inscritos em Lista de Espera na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os candidatos que aspiram cursos na Capital deverão se dirigir à Pró-Reitoria de Graduação, no bloco 308 do Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, em Fortaleza, entre os dias 11 e 14 de fevereiro. Os candidatos a cursos no Interior deverão buscar a diretoria do respectivo campus, de 12 a 14 de fevereiro.

Candidatos não classificados poderão se apresentar nos mesmos períodos para inscrição como suplentes. Deve-se seguir o cronograma por curso informado no Anexo I do Edital nº 05/2019, referente à Chamada de Lista de Espera do SISU 2019, divulgado na última terça-feira (5).

Confira o resultado da Lista de Espera:

