Jovem de Pernambuco desaparece em mar da Prainha; Bombeiros vão retomar buscas pela manhã

O Corpo de Bombeiros procura por um turista de Pernambuco que desapareceu no mar da Prainha, na tarde desta sexta-feira (11). Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e uma moto aquática da corporação realizaram as buscas pelo rapaz até as 17h30 desta tarde. O trabalho vai ser retomado neste sábado (12) pela manhã.

De acordo com os Bombeiros, a vítima tem 22 anos, é de Santa Terezinha (PE), e está em Fortaleza a passeio, em uma excursão.

Os Bombeiros receberam o chamado para salvamento às 15h47 e, ao chegar ao local, a vítima já estava desaparecida no mar.