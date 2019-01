Iprede realiza campanha de arrecadação de leite devido à baixa em estoque

Com baixa em estoque, o Instituto da Primeira Infância (Iprede) está realizando uma campanha de arrecadação de leite. A ação pretende garantir o amparo de quase 1400 crianças, totalizando cerca de 900 famílias, que recebem atendimento mensal da organização.

As doações podem ser realizadas na sede do Iprede, localizado na Rua Professor Carlos Lobo, 15, no bairro Cidade dos Funcionários, das 7h às 17h. O instituto promove a nutrição e o desenvolvimento da primeira infância, junto a ações para o fortalecimento de mulheres e da inclusão social de famílias que vivem em situação de risco e pobreza.

Somando as crianças atendidas e os parentes que as acompanham, como mães, cuidadoras, irmãos, avós e primos, aproximadamente 3.100 pessoas passam pelo Iprede por mês. São distribuídas cerca de 450 latas de leite por dia e 15 toneladas de alimento, além da promoção de atendimentos psicossociais.

Serviço

Campanha de arrecadação de leite

Endereço: Rua Professor Carlos Lobo, 15 - Cidade dos Funcionários

Atendimento: 7h às 17h