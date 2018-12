Instituto Confúcio na UFC oferece 30 vagas para curso sobre arte chinesa

O Instituto Confúcio, órgão vinculado ao Ministério da Educação Chinesa e conveniado à Universidade Federal do Ceará (UFC), oferta o curso de férias "Um vislumbre da arte chinesa". Com 30 vagas, as inscrições acontecem até quinta-feira (27), somente via formulário eletrônico. A oportunidade é aberta ao público em geral.

No curso, os contemplados terão aulas sobre pintura chinesa e caligrafia, nó chinês: arte folclórica chinesa, cerimônia do chá: arte do chá chinês e culinária e festival chineses: a celebração do Festival da Primavera.

Para participar, é preciso ter proficiência na língua inglesa em nível intermediário ou avançado, pois as aulas são ministradas em inglês.

As aulas acontecem do dia 5 a 26 de janeiro de 2019, aos sábados, de 9h às 12h, contabilizando 12 horas/aula. O local do curso será na sala 105 do Bloco Didático III da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC), localizada na Rua Marechal Deodoro, 400, no bairro Benfica, em Fortaleza.

As vagas serão por ordem de inscrição até o limite ofertado. Mais informações através do site institutoconfucio.ufc.br.