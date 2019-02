IFCE de Maracanaú abre seleção para contratação de professores substitutos

O campus de Maracanaú lançou um edital para a contratação de quatro professores substitutos. As vagas são para as subáreas de Metodologia e Técnicas da Computação; Sistemas de Computação, Teoria da Computação e Fenômenos de Transporte.

As inscrições são feitas exclusivamente via internet, na página de concursos do IFCE, onde também está publicado o edital. Para concorrer, basta ter formação em nível de graduação. As inscrições ocorrem de 15 a 22 deste mês, com taxa de R$150,00, a ser paga até 25 de fevereiro.

Os candidatos que solicitarem a isenção do pagamento da taxa devem fazer o pedido no dia 18. A seleção terá duas etapas constituídas por prova de desempenho didático, com caráter eliminatório, e prova de títulos, de cunho classificatório.

O calendário de provas e demais atividades da seleção serão divulgados no dia 1º de março. Os selecionados irão cumprir 40 horas semanais.