IFCE anuncia nova seleção para cursos técnicos, professores substitutos e mestrado

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou a próxima seleção de alunos, professores substitutos e estudantes regulares em mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional para 2019. O período de inscrição, bem como o número de vagas de cada modalidade varia.

Mais 280 vagas em cursos técnicos gratuitos serão abertas para os campi de Horizonte, Itapipoca e Limoeiro do Norte. As inscrições para o processo seletivo acontecem de 31 de dezembro a 6 de janeiro, pela internet. Para o ensino integrado, em que o aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo na instituição, há oportunidades para Itapipoca (Edificações, 35 vagas; Mecânica, 35; e Informática, 35) e Limoeiro do Norte (Eletrotécnica, 35; e Química, 35).

Já na modalidade de ensino técnico subsequente, em que o aluno pode cursar o ensino técnico somente após a conclusão do ensino médio, as oportunidades estão em Horizonte, com 35 vagas para o curso técnico em Logística (tarde), e em Itapipoca, 35 para Edificações e 35 para Mecânica, os dois pela noite.

Professores

A instituição também abriu sete vagas destinadas a professores substitutos para os campi de Iguatu, Pecém e Juazeiro do Norte. Os processos seletivos constarão de prova de desempenho didático e prova de títulos. A taxa de inscrição é de R$ 150,00. Em Juazeiro do Norte, a seleção inscreve até domingo, 30, com duas vagas: uma para Filosofia e outra para a área de Lazer, jogos e recreação.

No campus de Iguatu, são quatro vagas nas áreas de Matemática, Química e Serviço Social e as inscrições terminam no dia 31. No campus do Pecém, os candidatos podem se inscrever até o dia 3 de janeiro de 2019 para uma vaga na área de Engenharia Mecânica. Os contratos têm duração de 12 meses e podem ser prorrogados. Os regimes de trabalho podem ser de 20 ou de 40 horas semanais. Os editais estão disponíveis no site do IFCE.

Mestrado.

Com 24 vagas para o Estado do Ceará, foi publicado o edital para seleção de estudantes regulares do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional. Desta vez não haverá uma etapa com prova discursiva. 12 vagas serão destinadas a servidores e 12 para a ampla concorrência.

A prova será realizada no campus de Fortaleza, no período da tarde do dia 5 de maio, e consistirá em uma prova de múltipla escolha sobre as bases conceituais e históricas da educação profissional e tecnológica, metodologias de pesquisa e teorias e práticas de ensino e aprendizagem, com base na bibliografia indicada. As inscrições acontecem on-line de 02/02/2019 a 07/03/2019 e custarão R$ 70,00. O endereço eletrônico do sistema de inscrições será divulgado no site do programa.