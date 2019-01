Idoso invade missa na Paróquia do Cristo Rei e quebra objeto no altar

Um idoso invadiu a Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, e quebrou um objeto do altar na manhã deste domingo (20) durante a celebração da Missa das Crianças, por volta das 9h30.

Segundo o coordenador da catequese da paróquia, Rubens Ubiratan, o homem subiu no altar e derrubou peças, quebrando um copo de vidro. Logo em seguida, ele foi levado para fora do local e imobilizado até a chegada da Polícia. "Ele gritou que Deus não existe, que isso era mentira", completou o coordenador da catequese. Ainda de acordo com Rubens, o homem dizia que queria morrer. O invasor era desconhecido dos frequentadores da paróquia.

O coordenador disse que senhoras passaram mal e crianças ficaram muito assustadas.

Na delegacia, familiares afirmaram que o homem sofre de esquizofrenia e não toma os remédios há algum tempo. Além disso, ele teria se envolvido em outra ocorrência também na manhã deste domingo.

Paróquia emite nota

Na tarde deste domingo, a paróquia lançou uma nota para esclarecer o caso e agradecer aos frequentadores. "Graças a Deus não aconteceu nada demais, foi um ocorrido pontual e um ato isolado de alguém que sofre uma crise esquizofrênica, tudo está sobre controle, ou seja, não tem relação nenhuma com os últimos acontecimentos de violência, lastimáveis, em nossa cidade tão bela", diz o comunicado, que também pede orações pelo homem que entrou na igreja. "Juntemo-nos aos sofredores e às vítimas de nosso tempo e de nossa cidade", conclama a mensagem.