Funceme registra chuvas em apenas 18 cidades nesta terça-feira

O Ceará registrou chuvas em pelo menos 18 municípios no intervalo entre as 7h desta segunda-feira (24) e às 7h desta terça-feira (25), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi em Araripe, na Região do Cariri do Ceará, com 102,4 milímetros. Não houve registro de precipitação em Fortaleza até as 11h40.

Houve chuvas também em Campos Sales (21 milímetros), Ipueiras (15 milímetros), Icapuí ( 15 milíletros) e Tauá ( 8,0 milímetros).

Previsão para os próximos dias



A Funceme ainda aponta a persistência a atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que está com seu centro sobre o estado da Bahia, e também a maior proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Nordeste.

Para terça e quarta-feira, observa-se uma diminuição das chuvas em virtude do deslocamento do VCAN mais para Oeste-Noroeste e também por um leve afastamento da ZCIT para o Equador. Assim, para esta terça-feira (25), feriado de Natal, a previsão do tempo é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas no Litoral e na Ibiapaba.

Nas demais áreas, céu parcialmente nublado. Por fim, na próxima quarta-feira (26), há possibilidade de chuva no Litoral Norte. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

Expectativa de chuvas para 2019



A meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, explicou que as tendências apresentadas pelo Oceano Pacífico indicam a ocorrência de El Niño menos intenso, o que atenua a expectativa de precipitações abaixo da média no Ceará em 2019.

Sakamoto reforçou que as condições podem mudar até janeiro, e que o prognóstico de chuvas será divulgado pela Fundação apenas no dia 18 de janeiro.

"O fato de o El Niño ser de fraco a moderado melhora as expectativas para o ano que vem, apesar de a irregularidade na distribuição das chuvas", ressaltou. Nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.