Frota de transporte alternativo é reduzida no Interior

De acordo com o membro do Conselho da Federação das Cooperativas de Transportes Autônomos do Ceará (Fecoopace), Ricardo Oliveira, a operação de veículos deste tipo está respondendo à demanda do local.

Em Massapê, no Interior do Estado, onde a frota foi mais atingida, os veículos foram tirados de rota. Em outras localidades, os carros foram diminuídos em até 50%, como em Maracanaú, onde um ônibus que ia até Baturité foi queimado.

A Federação das Cooperativas de Transportes Autônomos e Complementares de Passageiros do Ceará (Fecauce), informou nesta segunda-feira que está operando com a frota total dos veículos nos horários de pico. A redução na frota se dá apenas nos horários de menor fluxo de passageiros.

A coopertativa atende a demanda de passageiros nas cidades de Aquiraz, Eusebio, Cascavel, Pindoretama, Beberibe, Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Pacatuba, Guaiuba, Maracanau, Maranguape, além de parte da Capital operando na BR-116, na CE040, CE-060 e CE-065

Na Grande Fortaleza, os transportes alternativos estão operando normalmente.

Na próxima quinta-feira (10), todas as cooperativas do ramo no estado devem se reunir para analisar os acontecimentos e decidir os rumos.

A Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Cootraps) informa que têm 50 veículos rodando, divididos nas linhas 54, 57, 13 e 28, porém, sem o aparato policial, como foi dado aos ônibus.

A Cootraps garantiu que diante de qualquer ameaça aos veículos, o serviço será suspenso de imediato.