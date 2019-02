Fortaleza registra maior volume de chuva no Estado em 24 horas

Choveu em pelo menos 57 municípios cearenses das 7h desta sexta-feira (1º) até as 9h deste sábado (2), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza , foi registrada a maior chuva no período, com 66,4 milímetros.

As precipitações mais uma vez causaram transtornos na Capital, como alagamentos, inundações, congestionamentos e até um desabamento. No Centro, o comércio foi afetado.

MaranguapeLys Asriany/VC Repórter BR-116, km 5PRF/Divulgação Rua Rio Branco, no bairro Panamericano.Leábem Monteiro MonteseVC Repórter Na Rua Rio Branco, no Pan AmericanoThamara Queiroz/VC Repórter Av. do AeroportoLeábem Monteiro Av. Washington SoaresVC Repórter Chuva na Praia de IracemaMarina Alves Chuva na Praia de IracemaMariana Alves Chuva na Praia de IracemaMarina Alves Avenida José Bastos.Marina Alves

No período, Granja (50 mm), Uruoca (46 mm) e Itapajé (40 mm) também se destacaram com bons volumes de chuva.

Durante a sexta-feira motoristas, moradores e comerciantes enfrentaram problemas com o cenário de alagamentos nas ruas e avenidas de Fortaleza.

As precipitações mais uma vez causaram transtornos na Capital Foto: VC Repórter

Previsão para este fim de semana

De acordo com a Funceme, a previsão para a manhã deste sábado (2) é de nebulosidade variável com eventos de chuva. A tarde e durante à noite céu com poucas nuvens.

Para este domingo (3) durante a manhã a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva. E, durante a tarde e noite céu parcialmente nublado e claro.