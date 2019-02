Fantasias de heróis chamam atenção em audiência na Câmara Municipal

Audiências públicas são uma constante na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e, na maioria das vezes, são bastante prosaicas. Geralmente, o dress code é burocrático: ternos, camisas sociais, calças cumpridas e, às vezes, camisetas com palavras de ordem. Não é todo dia que há alguém na primeira fila vestindo vibranium... Mas há uma primeira vez para tudo.

Nesta segunda-feira (11), as primeiras filas foram ocupadas pelos Power Rangers e o Pantera Negra. Logo atrás, estava o Homem-Aranha.

Os personagens foram à Casa atendendo a um chamado do vereador Márcio Martins (PROS). O parlamentar solicitou a realização da audiência pública para discutir a regulamentação da modalidade dos "Trenzinhos da Alegria" na Capital. O parlamentar declarou que a cidade terá uma regulamentação "à altura do município de Fortaleza", servindo de exemplo para todo o Brasil. "A única coisa que essa Casa e o nosso mandato não podem aceitar é que qualquer atividade que gere emprego e renda nessa cidade seja proibida", completou. Ele chegou a defender que, ao longo do tempo, a modalidade pode ser reconhecida como um patrimônio imaterial da Praia de Iracema.

O encontro se deu em meio a polêmicas em relação à modalidade. No fim de janeiro, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a paralisação imediata dos veículos, alegando falta de regulamentação e de segurança para os passageiros. “Os acidentes são constantes, o que comprova o risco para a integridade física dos usuários, especialmente crianças e adolescentes", afirmou o promotor de Justiça Luciano Tonet.

Carlos Fernandes, presidente da associação dos empresários da categoria no Estado, pediu uma regulamentação. "A cadeia produtiva é muito grande", alega. De acordo com ele, ninguém que empreende na área é beneficiado por essa falta de regras.

