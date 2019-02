Evento católico Queremos Deus ocorre no domingo com esquema especial de ônibus e trânsito

O evento católico Queremos Deus terá sua 30ª edição neste domingo (17), no Estádio Presidente Vargas, bairro Benfica, em Fortaleza. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas compareçam ao evento. Um esquema especial de trânsito no entorno do estádio vai ser montado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). E a frota de ônibus do transporte público será reforçada, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Por ser no domingo, os passageiros vão pagar Tarifa Social, sendo R$ 2,80 a inteira e R$ 1,30 a tarifa estudantil.

A partir das 7h do domingo um efetivo de 26 agentes de trânsito vai iniciar a operação, com monitoramento do trânsito. No início da tarde, a partir das 13 horas, será realizado o bloqueio das ruas Jorge Dummar, Eduardo Girão, Paulino Nogueira e Costa e Sousa.

Os moradores terão acesso liberado mediante apresentação do comprovante de endereço.

Confira as linhas de ônibus que passam pelo entorno do estádio Presidente Vargas: