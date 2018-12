Etufor encerra prazo de solicitação de carteiras estudantis 2018

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) encerra, no próximo dia 14 de dezembro, o prazo para a solicitação de 1ª via das carteiras estudantis 2018, seja da rede particular ou de pedido de gratuidade da rede pública. Os estudantes da rede privada que solicitarem neste prazo devem efetuar o pagamento obrigatoriamente até o dia 15 de dezembro.

Entre os dias 17 e 21 de dezembro, não haverá atendimento, retornando no dia 26 de dezembro para os interessados em solicitar a 2ª via do documento.

O processo de emissão de carteiras estudantis 2019 inicia-se no dia 02 de janeiro. Em 2018, foram confeccionados 380.117 documentos de identificação estudantil.

Para solicitar o documento, os estudantes devem dirigir-se, de segunda a sexta, de 8h às 16h30, à sede da Etufor, localizada na Av. dos Expedicionários, 5677, Vila União e aos postos de atendimento do orgão.

Só devem se dirigir à Etufor, para fazer a biometria ou entregar a documentação, os alunos que estão solicitando pela primeira vez, os novatos ou aqueles que mudaram de instituição e os estudantes de universidades públicas.