Espírito natalino: em carta, menina pede brinquedos para dar a filhos de vizinha que tem câncer

Quando o ano vai chegando ao fim, é comum andar pela cidade e vê-la enfeitada com adereços natalinos. Crianças e até mesmo os que já cresceram se amontoam em filas para tirar fotos com o Papai Noel nos shoppings centers. Escrever cartinhas ao bom velhinho, então, para alguns, faz parte do ritual para conseguir aquele presente que tanto sonhou. Durante uma atividade proposta em sala de aula pela professora da turma, uma criança de oito anos de idade emocionou a todos: ela pediu brinquedos aos filhos de uma vizinha, que tem câncer de mama. A menina diz que o intuito é que os vizinhos fiquem mais felizes e não sofram tanto com a situação em que a mãe deles se encontra.

O nome dela é Maria Clara Damasceno do Nascimento conta que aprendeu a escrever cartas com a professora, que, neste ano, passou uma atividade para a turma: escrever uma mensagem para o Papai Noel. As palavras da menina, que até então não havia feito nada parecido, surpreendeu professores e direção da Escola Jonathan Rocha Alcoforado. No papel, a pequena disse que pensou nos filhos da vizinha porque já tinha o que precisava: amor da família, uma casa para morar e alimentação.

"Eu fiquei com pena e quis ajudar. Pedi brinquedos aos meninos. Talvez eles fiquem mais felizes. Espero que eles esqueçam um pouco a dor que a mãe deles está sentindo", externa a garota, ao relembrar uma das lições de vida que a mãe dela sempre diz: "Nós viemos ao mundo só para olhar para os outros e falar coisas, e sim ajudar uns aos outros".

Ao se deparar com o gesto da filha, Ana Carina, afirma que sente-se orgulhosa ao ver que a menina trilhou o caminho da bondade e seguiu os conselhos dados por ela e pela avó. "A minha mãe me ensinou a compartilhar aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, e eu passo isso para ela. As roupas e os sapatos são todos doados aos outros", diz.

De acordo com a professora de Maria Clara, Elânia Porfírio, quando leu a carta, ficou comovida e chorou. Logo após, chamou a criança para conversar e perguntou como ela teve a ideia de pedir que o Papai Noel. "Isso, sim, é o verdadeiro sentido do Natal: o ato de doar, que representa solidariedade e amor. Ela abdicou o presente dela para dar a outras pessoas. Essa atitude dela vai ser um motivo a mais para avaliarmos nossa ação reflexiva diária, pois isso nos motiva e nos faz acordar", externa a professora, concluindo que a ação da aluna é o seu presente de Natal deste ano.