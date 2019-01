Escolta de veículos de coleta de lixo será reforçada em Fortaleza, diz prefeito

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, por meio das redes sociais nesta segunda-feira (28), o reforço da escolta das equipes de coleta de lixo em Fortaleza. Segundo ele, "ainda há uma situação crítica com relação à limpeza urbana". Essa operação especial seguirá de terça-feira (29) até sábado (2).

Antes, 11 equipes realizam a escolta dos carros de coleta. De acordo com o prefeito de Fortaleza, o governador Camilo Santana mostrou apoio à ideia e garantiu uma expansão significativa da quantidade de profissionais de segurança.

"Algumas áreas da cidade sofrem alguma ameaça que impedem que a coleta aconteça normalmente", afirmou Roberto Cláudio, citando especialmente bairros que compões a Regional VI, como Barroso e Lagoa Redonda.

O prefeito também reforçou o pedido de apoio à comunidade para colocar o lixo na rua apenas em dias específicos, destacando as localidades que possuem coleta na segunda, quarta e sexta-feira ou terça, quinta e sábado.

"A ideia é que, com todo esse apoio do aparato de segurança e também com ações de inteligência, a gente possa voltar à normalidade da coleta de lixo da cidade", disse.