Escola tem salas de aula alagadas e equipamentos danificados em Caucaia, denunciam estudantes

Os estudantes da Escola Profissionalizante Marly Ferreira Martins, em Caucaia, se depararam com uma surpresa ao chegar ao local na manhã desta quarta-feira (5). A lousa de uma das salas estava aos pedaços. Segundo os alunos, este é um dos muitos problemas que a escola enfrenta por falta de manutenção da estutura.

Eles contam que o problema estrutural do colégio é antigo e traz prejuízos a cada chuva. “O pátio, toda vez que chove, inunda a entrada da escola e o pátio, quase por completo”, comentou uma das estudantes, que preferiu não ser identificada. "É vergonhoso receber pessoas de fora em uma escola caindo aos pedaços, literalmente”, completou.

O estudantes também denunciam que algumas turmas precisam ficar trocando de sala durante o período de aulas, já que nem todas têm estrutura para receber os alunos.

“A nossa sala de verdade está sendo ocupada com as coisas do nosso curso, como um laboratório. O local onde deveria ser esse laboratório, não tem condições de ficar lá, pois sempre que chove, inunda a sala. E isso estava destruindo as poucas coisas que temos”, afirmou a estudante.

Ainda de acordo com os estudantes, a diretoria da escola diz que já procurou a Secretaria de Educação do Estado do Ceará para falar sobre os problemas do local, mas que não obtém respostas. “Às vezes, a gestão precisa tirar dinheiro do próprio bolso para poderem ajeitar chuveiros, torneiras, entre outros problemas da escola”, comentou outro estudante.

Reparos

Sobre a denúncia feita pelos estudantes, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc) informou que organiza visitas constantes para avaliar a estrutura das escolas e realizar as melhorias necessárias.

Em relação à EEEP Marly Ferreira Martins, a secretaria disse que já foi aprovado um orçamento para a reforma da escola e que ela iniciará um processo licitatório para a execução das obras. O investimento será de R$178,3 mil.