Enem 2018: cearenses conseguem nota 1000 na prova de Redação

No início de todo ano, uma única preocupação preenche a cabeça de pré-universitários no País todo: conseguir uma vaga no Ensino Superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). E tirar nota 1000 na Redação pode ser um passo fundamental para alcançar esse sonho.

Em 2019, 55 participantes conseguiram a nota máxima na redação do Enem. É o caso das cearenses Marília Oliveira, Laís Mesquita, Melissa Saboya, Lívia Taumartugo e Ívina Ribeiro. As quatro primeiras, que são moradoras da Capital, compartilham a surpresa e a felicidade do resultado, e agora, a ansiedade pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Laís Mesquita sonha em cursar Medicina na UFC Foto: reprodução

Marília, 19, é a única das quatro que não pensa em cursar Medicina, mas também escolheu outra graduação tradicional e bastante concorrida: Direito. Ela também se diferencia pois, pela segunda vez consecutiva, alcançou a pontuação máxima na redação do Enem.

Em 2017, a estudante ficou com a média final em torno de 720 pontos e, apesar da nota máxima na redação, não conseguiu a vaga. A nota de corte para direito (diurno) foi de 731 em 2017.

"Se três pessoas tivessem desistido na época, eu teria conseguido ingressar", lembrou. No Enem deste ano, ela conquistou 750,02 pontos e acredita que ficou muito próxima de alcançar o sonho.

Preparação

Laís pretende estudar Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC). “Foi um ano muito puxado, estudando às vezes mais de 12 horas em aula e mais em casa. Além de abdicar de diversas saídas para estudar”, destaca. As dicas da professora de redação, para Laís, foram essenciais para o resultado.

Apesar da nota máxima, Melissa não tem medo de admitir: “eu não gosto de escrever” Foto: Facebook/reprodução

Lívia revela todo o esforço para alcançar um resultado positivo. “Eu estudava cinco horas por semana só sobre redação. Fazia duas redações semanais no laboratório do colégio. Prestava bastante atenção na correção e fazia os ajustes que eram apontados”, revela a estudante.

Tema

Apesar da nota máxima, Melissa não tem medo de admitir: “eu não gosto de escrever”.

“Prefiro Ciências da Natureza. É o que eu realmente gosto de estudar, mas a gente tem que aceitar, apesar de não gostar, para passar no vestibular. Tem que estudar todas igualmente, principalmente as que você não gosta”, complementa a adolescente.

Contudo, Melissa não deixou de se preparar para a parte escrita da prova. “Eu me preparei para todos os temas possíveis. Eu sabia que o Enem não ia trazer um tema óbvio. Eu tentei criar um esqueleto para a redação. Aí quando eu peguei aquele tema, parecia muito com uma redação que eu tinha feito uma semana antes”, comenta.

Em 2018, a redação do Enem teve como tema "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

“Confesso que não estava esperando, fiquei muito surpresa”, revela Lívia com relação ao assunto principal da redação. “Como foi considerado um tema específico e complexo, eu não achei que conseguiria alcançar a nota máxima. Fiquei muito feliz quando vi o resultado”, complementa.

Laís admite que não tinha muito conhecimento sobre o tema de 2018. A ansiedade, segundo ela, era um dos empecilhos nas horas de estudo. “Queria dizer a todo mundo que não desistam e se empenhem, a vitória vem se você se esforçar”, completa a estudante.

Não desistir

Apesar das diferenças, Marília não é a única que tenta novamente a vaga na UFC. Com apenas 18 anos, Lívia é quase uma “veterana” quando se trata de Enem. Ela fez o exame pela primeira vez em 2015, como teste, quando estava no 1º ano do Ensino Médio, e tirou 680 na primeira redação. “Quando eu vi que tinha tirado essa nota, eu procurei me aperfeiçoar, e fui crescendo a cada ano”. No Enem 2017, tirou 960 na área.

A estudante se inspira na própria tia — e recebe o apoio dos pais — para realizar o sonho de infância: ser médica. “Não consigo me ver fazendo outra coisa. É um sonho que tenho desde pequena”, completa Lívia.

Com apenas 18 anos, Lívia é quase uma “veterana” quando se trata de Enem Foto: Whatsapp/reprodução

Melissa Saboya, 17, reverbera o otimismo de seguir tentando alcançar o objetivo. “Se eu não passar, eu vou tentar de novo no Enem 2019. Não vou desistir”, complementa. Assim como Lívia, ela quer cursar Medicina na UFC. Em 2018, a nota de corte para o bacharelado no curso foi 785.62.

Conteúdo complementar

Apesar de todo o estudo e preparação, acertar em cheio o tema da Redação do Enem é quase impossível. Por isso, Lívia usou como base o conteúdo acumulado quando escreveu sobre assuntos parecidos.

“Eu não tinha feito nenhuma redação específica sobre aquele assunto. Mas na hora eu tentei manter a calma, e desenvolver o texto com o conhecimento que eu tinha acumulado nos últimos anos. Eu tinha feito redações sobre ‘fake news’ e ‘consumismo’. Acabei pegando um pouco das duas e encaixando nessa redação”, complementa.

Além dos livros, a estudante complementava o conhecimento com outras fontes. “Eu pesquisava sobre o tema antes de escrever o texto. Anotava tudo que achava interessante, como notícias, leis, citações e relações históricas. Procurei ficar mais antenada em jornais e sites de notícias, tentando ajudar informações que me ajudassem”, completa.

Marília também usou conteúdos complementares e baseou a redação em textos de pensadores como o filósofo Michel Foucault e Sigmund Freud. "Aproveitei os textos motivadores e todas as dicas que recebi dos professores ao longo do ano. Agora fica a expectativa de passar na faculdade", comemorou.

Em 2019, O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) corrigiu 4.122.423 provas de redação na aplicação regular do Exame.