Enem 2018: 425 candidatos de Acopiara farão a segunda aplicação do exame nesta terça e quarta

Em Acopiara, interior do Ceará, 425 candidatos deverão refazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 nesta terça-feira (11) e quarta-feira (12), após passarem por problemas de logística durante aplicação dos dias 4 e 11 de novembro. Além do município, outras duas regiões do estado também terão a reaplicação do exame, sendo dois candidatos em Fortaleza e um em Pacajus.

Essa quantidade de candidatos coloca o Ceará na quarta colocação no ranking com 14 outros estados e o Distrito Federal, onde também haverá a segunda aplicação do Enem. No município de Acopiara eram, no total, 1.232 inscritos para o Enem de 2018.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), todos os participantes que nos dias das provas se sentiram afetados por algum motivo puderam recorrer à segunda aplicação. Após análise, o instituto deu o parecer para solicitação.

Os problemas informados pelos candidatos, ainda de acordo com o Inep, foram:

Erro na identificação do participante por documento apresentado;

Não cumprimento do tempo de prova previsto;Eliminação indevida;

Erro na localização do Participante no local provas;

Não atendimento aos recursos ou auxílios de acessibilidade solicitados;

Falta de energia elétrica;

Ocupação do local de provas;

Suspensão da aplicação por fenômenos naturais

Local de prova

O candidato deve acessar a página do participante para saber o local que irá realizar as provas.

