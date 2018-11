Em protesto, motoristas e cobradores fecham Terminal do Papicu nesta tarde

Motoristas e cobradores paralisaram as atividades no Terminal do Papicu na tarde desta segunda-feira (19) em protesto contra a tentativa de implantar o serviço do transporte público sem a função do cobrador de ônibus. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), as atividades devem voltar ao normal às 16h.

Com o novo modelo de transporte, as linhas de ônibus circulam sem cobrador, e os passageiros precisam fazer o pagamento pelo Bilhete Único ou outros cartões eletrônicos de recarga de passagem.

Pelo menos três linhas de ônibus estão circulando em Fortaleza, em fase de teste, com o novo serviço. São elas: 129 - Parangaba Náutico (simultânea à linha 029); 145 – Conjunto Ceará Papicu via Montese (simultânea à linha 045) e a que faz o mesmo itinerário da linha 050-Siqueira/Papicu/Washington Soares.