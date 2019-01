Elevadores da Aguanambi não funcionam em primeiro dia útil da nova Avenida

No primeiro dia útil da nova Avenida Aguanambi, nesta quarta-feira (2), a sensação dos pedestres que aguardaram os mais de dois anos de reforma foi de mais espera: os elevadores que deveriam auxiliar na passagem de um lado ao outro da Avenida estavam sem funcionar.

"Seria bem melhor com o elevador, pois subo essas escadas de segunda a sábado há muito tempo", destaca Maria Roseni, que trabalha numa farmácia localizada na Aguanambi.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), informou que a razão foi o desligamento do disjuntor que abastece os três equipamentos da Avenida. Equipes da Pasta resolveram a situação.

O elevador do meio, mais próximo ao Hospital Hapvida, foi inaugurado na última sexta-feira (28), pelo prefeito Roberto Cláudio, na entrega das obras de requalificação da Aguanambi.

Reforma

Também na sexta-feira foi inaugurada a operação da primeira etapa do Corredor Expresso Messejana/Centro, com duas linhas funcionando em operação assistida como o sistema de GPS e abertura de portas.

As duas linhas são a 206 - Antônio Bezerra/Messejana e a 226 - Expresso Antônio Bezerra Messejana. "Assim como o corredor exclusivo da Bezerra de Menezes, toda a operação será gradativa. Até nove linhas devem passar a operar aqui, com 70 ônibus/hora a mais e 50 mil passageiros beneficiados", explica o Vice-presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Antônio Ferreira.

O projeto da nova Avenida Aguanambi ainda contou com serviços de drenagem do canal e obras de urbanização, com a construção de calçadas, 4 km de ciclovia, nova iluminação e paisagismo, desde a Avenida Domingos Olímpio até a rotatória da Avenida Aguanambi com BR 116.