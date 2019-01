Eclipse total e Superlua dão espetáculo de imagens no Ceará

O eclipse total da Lua, combinada com o fenômeno da Superlua propiciou um espetáculo de imagens a quem ficou acordado na madrugada desta segunda-feira (21) no Ceará e em todo o Brasil. Desta vez, o evento cósmico durou mais tempo que o registrado da última vez, em julho do ano passado.

O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua estão alinhados, fazendo com que o planeta faça sombra sobre o satélite, que adquire uma tonalidade vermelha. Daí o termo “lua de sangue”.

Diferentemente da versão solar, esta não exige o uso de óculos de proteção, podendo ser vista facilmente a olho nu.

O eclipse teve início às 00h36 e passou pelas fases umbra – quando a sombra do Sol começa a ser observada na Lua –, por volta de 1h33; a total máxima, às 3h12; a parcial, às 4h50 e o fonal, às 5h48.